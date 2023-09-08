Icon

النمسا ترفض تسليم 14 ألف شاب أوكراني لأداء الخدمة العسكرية Icon تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال Icon رأي مثير للجدل عن راغد النجار قبل 24 ساعة من انتقاله للنصر Icon الشريان: الناس استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي بخطبة الجمعة! Icon أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا Icon 70 % من أمراض الجهاز الهضمي سببها نفسي Icon إلغاء عشرات الرحلات الجوية بجميع المطارات الإيطالية Icon إحباط تهريب 22 كيلو حشيش بظهران الجنوب Icon الشارقة الإماراتي يضم موسى ماريغا رسميًا Icon برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ذرف الدموع بعد وفاة ابنه

برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي
المواطن - فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة بكاء مشهور التواصل الاجتماعي برقان الغامدي على وفاة ابنه الكبير أحمد اليوم الجمعة.

وقال برقان الغامدي في الفيديو المتداول: “اليوم توفي ولدي الكبير أحمد الله يرحمه، الله يجبر قلبي”.

قد يهمّك أيضاً
البقالات في السعودية بلا موظفين مستقبلًا

البقالات في السعودية بلا موظفين مستقبلًا

انطلاق مهرجان العُلا للتمور اليوم

انطلاق مهرجان العُلا للتمور اليوم

تعاطف

وأثار الفيديو تعاطف رواد منصة “إكس” الذين دعوا الله بأن يرحم المتوفى، وأن يجبر مصاب الوالد.

بينما علقت نوارة بالدعاء للغامدي قائلةً: لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلب والديه، وأضاف سعود: موت الابن مثل الجمرة كلما انطفأت أوقدتها الذكريات.

وكتبت سوز: يا قلبي ربي يجبر مصابكم ويرحم ميتكم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم