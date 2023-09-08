برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي

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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة بكاء مشهور التواصل الاجتماعي برقان الغامدي على وفاة ابنه الكبير أحمد اليوم الجمعة.
وقال برقان الغامدي في الفيديو المتداول: “اليوم توفي ولدي الكبير أحمد الله يرحمه، الله يجبر قلبي”.
وأثار الفيديو تعاطف رواد منصة “إكس” الذين دعوا الله بأن يرحم المتوفى، وأن يجبر مصاب الوالد.
بينما علقت نوارة بالدعاء للغامدي قائلةً: لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلب والديه، وأضاف سعود: موت الابن مثل الجمرة كلما انطفأت أوقدتها الذكريات.
وكتبت سوز: يا قلبي ربي يجبر مصابكم ويرحم ميتكم.