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لم يتوقعوا شفافية ولي العهد أمام الكاميرات

صراحة محمد بن سلمان أبهرت الأمريكان

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
صراحة محمد بن سلمان أبهرت الأمريكان
المواطن - فريق التحرير

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علق الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل على مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز، التي لقيت انتشارًا واسعًا على مستوى العالم العربي والغربي.

صريح وواضح

وقال هيكل خلال لقائه في برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية: إنه يعرف ولي العهد شخصيًّا، وقد كان في المقابلة ذات الشخص الذي تراه في مكتبه فقد كان الأمير محمد بن سلمان واضحًا وصريحًا.

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وأوضح هيكل أن ولي العهد كان بنفس الصراحة التي يتحدث بها خلف الكاميرات، وهذه طبيعته، وهي نقطة مهمة؛ لأن المشاهد الأمريكي يرى ولي العهد لأول مرة وهو يتحدث باللغة الإنجليزية بكل وضوح وصراحة فيما له وما عليه، وما يقوله أمام الملأ هو نفس الكلام الذي يقوله في مكتبه.

أبهر العالم

وأكد أن المقابلة كانت مهمة جدًّا؛ لأنها في قناة فوكس نيوز حيث يتابعها شريحة معينة من الأمريكيين، مضيفًا أن حديث ولي العهد أبهر العالم، وحضوره فاجأ الجميع خاصة الأمريكيين بسبب شفافيته ووضوحه أمام الكاميرات.

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