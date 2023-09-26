صراحة محمد بن سلمان أبهرت الأمريكان

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علق الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل على مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز، التي لقيت انتشارًا واسعًا على مستوى العالم العربي والغربي.
وقال هيكل خلال لقائه في برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية: إنه يعرف ولي العهد شخصيًّا، وقد كان في المقابلة ذات الشخص الذي تراه في مكتبه فقد كان الأمير محمد بن سلمان واضحًا وصريحًا.
وأوضح هيكل أن ولي العهد كان بنفس الصراحة التي يتحدث بها خلف الكاميرات، وهذه طبيعته، وهي نقطة مهمة؛ لأن المشاهد الأمريكي يرى ولي العهد لأول مرة وهو يتحدث باللغة الإنجليزية بكل وضوح وصراحة فيما له وما عليه، وما يقوله أمام الملأ هو نفس الكلام الذي يقوله في مكتبه.
وأكد أن المقابلة كانت مهمة جدًّا؛ لأنها في قناة فوكس نيوز حيث يتابعها شريحة معينة من الأمريكيين، مضيفًا أن حديث ولي العهد أبهر العالم، وحضوره فاجأ الجميع خاصة الأمريكيين بسبب شفافيته ووضوحه أمام الكاميرات.
الدكتور برنارد هيكل: سمو ولي العهد في مقابلته مع "فوكس نيوز" كان واضح وصريح كما هو معروف عنه، والشارع الأمريكي أُعجب بكلام سموه #برنارد_هيكل_في_الصورة pic.twitter.com/PnF22PIMEb
— في الصورة (@almodifershow) September 25, 2023