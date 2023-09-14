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ضمت القائمة ميسي ومبابي

بروزوفيتش مرشح لجائزة ذا بيست 2023

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
بروزوفيتش مرشح لجائزة ذا بيست 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، وشهدت تواجد نجم النصر ومنتخب كرواتيا، مارسيلو بروزوفيتش.

المرشحون لجائزة ذا بيست

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة “ذا بيست”، كالتالي؛ بروزوفيتش، الفرنسي كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”، الأرجنتيني ليونيل ميسي “إنتر ميامي”، وديكلان رايس “آرسنال”، وثنائي نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين.

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ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

كما ضمت القائمة، الألماني إلكاي جوندوجان “برشلونة”، بجانب خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، البلجيكي كيفين دي بروين، النرويجي إيرلينج هالاند، الإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا.

هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

تألق بروزوفيتش

وتواجد بروزوفيتش في القائمة النهائية المرشحة لجائزة “ذا بيست” بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب تألقه مع منتخب كرواتيا.

وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي، حتى عام 2026، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر @theAFCCL_ar

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