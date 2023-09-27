بروق قوية تضيء سماء شرق جدة

وثق مقطع فيديو متداول بروقًا قوية أضاءت سماء شرق جدة مساء اليوم الأربعاء.

موجة أمطار

يأتي ذلك مع موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة وعدد من محافظاتها، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، منذ أمس الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.