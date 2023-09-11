بروميديكس تحصل على 5 ملايين ريال تمويل لسداد فواتير الموردين

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أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة عن الاتفاق مع البنك الأهلي السعودي بزيادة حد التمويل القائم مؤقتاً بـ 5 ملايين ريال وذلك لسداد 80% من فواتير الموردين للحصول على البضائع المراد توريدها في عدد من مشاريع الشركة في المملكة.
وأشارت الشركة في بيان لها على تداول اليوم، بأنه سيتم دفع التمويل مباشرة للموردين المعتمدين في الشركة لتوريد الأجهزة والمنتجات الطبية.
وأضافت الشركة، أن مدة التمويل 6 أشهر من تاريخ القرض، الضمانات المقدمة مقابل التمويل هو ضمان الملاك والشركات بنسبة 110% من إجمالي قيمة المرافق، ومؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة.