بريطانيا تحظر سلالة كلاب أمريكية بسبب هجماتها الشرسة

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سلالة الكلاب الأمريكية إكس إل بولي بأنها تمثل خطرًا على المجتمع، وأعلن عن خطط لحظرها بعد احتجاجات عامة أعقبت سلسلة من الهجمات مؤخرًا.

كلاب خطيرة

وأضاف سوناك أنه كان قد طلب من وزراء الحكومة الاجتماع مع ممثلي الشرطة وخبراء الكلاب لتحديد خصائص كلاب إكس إل بولي الأمريكية بشكل قانوني، والتي لم يتم الاعتراف بها كسلالة من قبل منظمات معنية بالكلاب مثل كينيل كلوب في بريطانيا أو أميريكان كينيل كلوب في الولايات المتحدة.

وأردف سوناك في بيان مصور نشر على موقع إكس قائلا: إنها ليست سلالة محددة حاليًا في القانون، لذا يجب أن تتم هذه الخطوة الأولى الضرورية بسرعة.

وأضاف سنقوم بعد ذلك بحظر السلالة بموجب قانون الكلاب الخطيرة، وسيتم وضع قوانين جديدة بحلول نهاية العام.

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط، لاتخاذ إجراءات بعد أن أصيبت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا بجروح خطيرة جراء هجوم كلب من سلالة إكس إل بولي عليها يوم السبت في برمنغهام بإنجلترا.

وازدادت هذه المخاوف بعد مقتل رجل يوم الخميس في هجوم ربما شمل هذا النوع من الكلاب.

وعلق سوناك على هذا الحدث : الكلب الأمريكي إكس إل بولي يشكل خطرًا على مجتمعاتنا، وخاصة أطفالنا.. أشارك الأمة رعبها إزاء المقاطع المصورة الأخيرة التي شاهدناها جميعًا.

وتعتبر كلاب أميريكان بولي من السلالات حديثة المنشأ، فقد ظهرت أول مرة بين عام 1980 و1990، وتم إنشاء أول نادي توثيق لها Pedigree Breed Club في عام 2004.