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تشبث بأسفل شاحنة توصيل

بريطانيا تطارد جنديًا هرب من السجن بزي شيف

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
بريطانيا تطارد جنديًا هرب من السجن بزي شيف
المواطن - فريق التحرير

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بدأت السلطات البريطانية عملية مطاردة في جميع أنحاء بريطانيا بحثاً عن جندي متهم بالإرهاب بعد تمكنه من الهروب من سجن واندزوورث جنوبي العاصمة لندن.

وأطلقت الشرطة نداءً لطلب مساعدة المواطنين وسكان المنطقة القريبة من السجن في العثور عليه، كما أعلنت المطارات عن حالة تأهب واستنفار لمنع الهارب من الفرار خارج البلاد، بحسب ما أفادت “العربية”.

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الجندي الهارب

والجندي الهارب يدعى دانيال عابد خليفة، ويبلغ من العمر 21 عاماً، كان جنديا في الجيش البريطاني، وكان محكوماً بتهمة الإرهاب لكنه هرب من السجن الذي يعود لعصر الملكة فيكتوريا صباح أمس الأربعاء، وكان مرتدياً زي “شيف” مطبخ السجن حيث كان يعمل.

انتقاد للحكومة

ووضعت إدارة سجن واندزوورث اللوم على الحكومة بسبب ما قالت إنه خفض لميزانية السجن الذي يؤوي نحو 1600 سجين، مشيرة إلى أن السجن “يعاني من نقص الموارد” ويعاني من نقص في الموظفين.

وكان الجندي المتهم الذي لاذ بالفرار، محتجزًا في سجن واندزوورث، وهو سجن من الفئة الثانية وليس سجناً ذا أمان عالٍ، وهناك كان ينتظر محاكمته فيما يتعلق بتهم الإرهاب وجرائم قانون الأسرار الرسمية.

طريقة هروبه

وبالنسبة لطريقة هروب السجين دانيال فمن المرجح أن يكون هرب عن طريق التشبث بأسفل شاحنة توصيل، حيث تعمل شرطة العاصمة لندن على إعادة القبض على هذا السجين والتحقيق في كيفية هروبه.

 

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