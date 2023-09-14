Icon

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.46 ريال Icon بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق Icon الزلازل مقدمات لدخول الأرض مرحلة الغليان Icon الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض Icon مادة معدنية تشبه في هيكلها العظام الحقيقية Icon روائع الأوركسترا السعودية في نيويورك Icon أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي Icon بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
لتعزيز قطاع الترفيه في السعودية

بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدّر الفيلم الهندي Jawan من بطولة شاروخان قائمة الإيرادات في دور العرض السعودية في أول أسبوع عُرض فيه، محققًا 3.6 مليون ريال، بما يعادل 963 ألف دولار، حيث بيعت 74.3 ألف تذكرة.

دور العرض السعودية

بحسب موقع الشرق، جاء هذا التصدر على حساب نحو 30 فيلمًا متنوعًا ما بين عربي وأجنبي، عُرض في دور العرض السعودية هذا الأسبوع، يكشف أسباب الاهتمام السعودي بعالم صناعة الأفلام والسينما الهندية، وتوظيفه في ما يخدم “رؤية 2030” وتعزيز قطاع الترفيه في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر

5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر

السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

بدوره، قال وزير الاستثمار خالد الفالح على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي في نيودلهي: إن المملكة مهتمة بالاستثمار في الكثير من المجالات في الهند، من بينها الأفلام.

كما أكد وزير التجارة والصناعة الهندي شري بيوش جويال على هامش المناسبة نفسها، أن البلدين حددا مجالات عدة لتوسيع نطاق التبادلات التجارية بين البلدين، من بينها قطاع صناعة الأفلام.

صناع الأفلام

وتُعتبر الهند من أكبر الأسواق العالمية في مجال صناعة الأفلام، فوفقًا لموقع ستاتيستا المتخصص بالإحصاءات، باعت دور العرض الهندية نحو 981 مليون تذكرة خلال عام 2022، وهو عدد يفوق نظيره في الصين والولايات المتحدة والمكسيك واليابان، مجتمعة.

سوق واعدة

بدورها تُعتبر السوق السعودية واعدة، إذ شهدت سوق السينما نموًّا متسارعًا في إيراداتها. ووصلت الإيرادات منذ بداية العام حتى الآن إلى 707 ملايين ريال سعودي أي نحو 188 مليون دولار، وبيع نحو 13 مليون تذكرة.

وفي العام الماضي، سجلت الإيرادات نحو 240 مليون دولار، مقارنة بإيرادات العام السابق له البالغة نحو 232 مليون دولار.

كما ارتفع عدد التذاكر أيضًا في 2022، مسجلًا 14 مليون تذكرة، في مقابل 13 مليون تذكرة خلال 2021.

مجال الإنتاج

وفي مجال الإنتاج، فإن دور العرض المحلية عرضت 11 فيلمًا سعوديًّا العام الماضي، بارتفاع عن 7 أفلام تم عرضها عام 2021. وتهدف المملكة إلى دعم الصناعة المحلية، للوصول إلى عرض أكثر من 70 فيلمًا سعوديًّا بحلول 2030.

استثمارات ضخمة

هناك إصرار حكومي على النهوض بهذا القطاع، إذ يستثمر الصندوق الثقافي التابع للحكومة 233 مليون دولار على مدى 3 سنوات، من خلال برنامج تمويل قطاع الأفلام الجديد، بهدف تعزيز البنية التحتية للسينما في المملكة، ودعم الإنتاج بالمنح والقروض. تمّ تخصيص 30% من هذه الموازنة، لتأسيس شركات ومنشآت تدعم قطاع الأفلام، بينما ستُوجّه نسبة 70% المتبقية لتطوير محتوى الأفلام وإنتاجها وتوزيعها.

وعلى هامش دورة مهرجان كان الماضية، وقَّع الصندوق الثقافي، اتفاقية مع شركتي ميفيك ورؤى ميديا فينتشرز لإنشاء أول صندوق استثماري بقطاع الأفلام بقيمة 375 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار).

وفي السياق نفسه، يعمل مهرجان البحر الأحمر الذي برز كواجهة عرض لصناع الأفلام السعوديين، على دعم صناع الأفلام العرب والأفارقة، من خلال “صندوق البحر الأحمر”، الذي يقدم 14 مليون دولار سنويًّا لدعم الأفلام في مراحل التطوير، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.

منصات البث

كما تستثمر منصات البث العالمية والإقليمية في الإنتاج السعودي، لجذب المشتركين المحليين، بما في ذلك منصات شاهد، وفيو، ونتفلكس والتي أعلنت عن قائمة إنتاج عربية مؤخرًا تشمل الخلاط، وهو جزء من صفقة من 8 أفلام وقّعتها مع شركة الإنتاج السعودية تلفاز 11 في عام 2020.

وترى قناة الشرق أن التعاون بين السينما الهندية والسعودية بمثابة خطوة استثنائية، وتسهم تعظيم قطاع السينما المحلي وفي تحقيق الأهداف التي تضعها المملكة المتمثلة في تجاوز عدد الشاشات السينمائية عتبة 700 شاشة بحلول نهاية السنة، من 620 شاشة حاليًّا. كما أن الاستثمار في الأفلام الهندية من ناحية الإنتاج، من شأنه تعظيم أرباح شركات الإنتاج السعودية، ونقلها إلى العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير
أخبار أمنية

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم...

أخبار أمنية
لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية
الرياضة

لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن:...

الرياضة
وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حصاد اليوم
رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال
الرياضة

رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل...

الرياضة
نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده
السعودية اليوم

نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام...

السعودية اليوم
أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة
السعودية اليوم

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة
أخبار أمنية

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى
صحة وطب‎

حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

صحة وطب‎