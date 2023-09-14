بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار

تصدّر الفيلم الهندي Jawan من بطولة شاروخان قائمة الإيرادات في دور العرض السعودية في أول أسبوع عُرض فيه، محققًا 3.6 مليون ريال، بما يعادل 963 ألف دولار، حيث بيعت 74.3 ألف تذكرة.

دور العرض السعودية

بحسب موقع الشرق، جاء هذا التصدر على حساب نحو 30 فيلمًا متنوعًا ما بين عربي وأجنبي، عُرض في دور العرض السعودية هذا الأسبوع، يكشف أسباب الاهتمام السعودي بعالم صناعة الأفلام والسينما الهندية، وتوظيفه في ما يخدم “رؤية 2030” وتعزيز قطاع الترفيه في المملكة.

بدوره، قال وزير الاستثمار خالد الفالح على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي في نيودلهي: إن المملكة مهتمة بالاستثمار في الكثير من المجالات في الهند، من بينها الأفلام.

كما أكد وزير التجارة والصناعة الهندي شري بيوش جويال على هامش المناسبة نفسها، أن البلدين حددا مجالات عدة لتوسيع نطاق التبادلات التجارية بين البلدين، من بينها قطاع صناعة الأفلام.

صناع الأفلام

وتُعتبر الهند من أكبر الأسواق العالمية في مجال صناعة الأفلام، فوفقًا لموقع ستاتيستا المتخصص بالإحصاءات، باعت دور العرض الهندية نحو 981 مليون تذكرة خلال عام 2022، وهو عدد يفوق نظيره في الصين والولايات المتحدة والمكسيك واليابان، مجتمعة.

سوق واعدة

بدورها تُعتبر السوق السعودية واعدة، إذ شهدت سوق السينما نموًّا متسارعًا في إيراداتها. ووصلت الإيرادات منذ بداية العام حتى الآن إلى 707 ملايين ريال سعودي أي نحو 188 مليون دولار، وبيع نحو 13 مليون تذكرة.

وفي العام الماضي، سجلت الإيرادات نحو 240 مليون دولار، مقارنة بإيرادات العام السابق له البالغة نحو 232 مليون دولار.

كما ارتفع عدد التذاكر أيضًا في 2022، مسجلًا 14 مليون تذكرة، في مقابل 13 مليون تذكرة خلال 2021.

مجال الإنتاج

وفي مجال الإنتاج، فإن دور العرض المحلية عرضت 11 فيلمًا سعوديًّا العام الماضي، بارتفاع عن 7 أفلام تم عرضها عام 2021. وتهدف المملكة إلى دعم الصناعة المحلية، للوصول إلى عرض أكثر من 70 فيلمًا سعوديًّا بحلول 2030.

استثمارات ضخمة

هناك إصرار حكومي على النهوض بهذا القطاع، إذ يستثمر الصندوق الثقافي التابع للحكومة 233 مليون دولار على مدى 3 سنوات، من خلال برنامج تمويل قطاع الأفلام الجديد، بهدف تعزيز البنية التحتية للسينما في المملكة، ودعم الإنتاج بالمنح والقروض. تمّ تخصيص 30% من هذه الموازنة، لتأسيس شركات ومنشآت تدعم قطاع الأفلام، بينما ستُوجّه نسبة 70% المتبقية لتطوير محتوى الأفلام وإنتاجها وتوزيعها.

وعلى هامش دورة مهرجان كان الماضية، وقَّع الصندوق الثقافي، اتفاقية مع شركتي ميفيك ورؤى ميديا فينتشرز لإنشاء أول صندوق استثماري بقطاع الأفلام بقيمة 375 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار).

وفي السياق نفسه، يعمل مهرجان البحر الأحمر الذي برز كواجهة عرض لصناع الأفلام السعوديين، على دعم صناع الأفلام العرب والأفارقة، من خلال “صندوق البحر الأحمر”، الذي يقدم 14 مليون دولار سنويًّا لدعم الأفلام في مراحل التطوير، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.

منصات البث

كما تستثمر منصات البث العالمية والإقليمية في الإنتاج السعودي، لجذب المشتركين المحليين، بما في ذلك منصات شاهد، وفيو، ونتفلكس والتي أعلنت عن قائمة إنتاج عربية مؤخرًا تشمل الخلاط، وهو جزء من صفقة من 8 أفلام وقّعتها مع شركة الإنتاج السعودية تلفاز 11 في عام 2020.

وترى قناة الشرق أن التعاون بين السينما الهندية والسعودية بمثابة خطوة استثنائية، وتسهم تعظيم قطاع السينما المحلي وفي تحقيق الأهداف التي تضعها المملكة المتمثلة في تجاوز عدد الشاشات السينمائية عتبة 700 شاشة بحلول نهاية السنة، من 620 شاشة حاليًّا. كما أن الاستثمار في الأفلام الهندية من ناحية الإنتاج، من شأنه تعظيم أرباح شركات الإنتاج السعودية، ونقلها إلى العالمية.