بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل

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انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل، أمس، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ93 للمملكة.
وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير، ومعرض داخلي في القاعة المتعددة الأغراض، وآخر خارجي لعرض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافةً إلى عروض مسرحية في مركز المؤتمرات، وفعاليات للأطفال على مسرح مركز المعرفة والإبداع.