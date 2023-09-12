بطل الدوري المصري الجديد يحصد 5 ملايين جنيه

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قيمة المكافأة المالية لـ بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023/2024.

وسيحصد الفريق المتوج باللقب 5 ملايين جنيه مصري، كما أن كل فريق سيشارك في البطولة سيحصد مليون جنيه ولكن بعد انتهاء الموسم.

موعد بداية الدوري المصري بالموسم الجديد

وسينطلق الموسم الجديد من الدوري المحلي في مصر يوم 18 سبتمبر الجاري، وسيبدأ بشكله المعتاد وهو مواجهة الفرق لبعضها البعض بنظام الذهاب والإياب بدلًا من إقامة المسابقة بنظام الدور الواحد.

وكان النادي الأهلي تُوج بلقب الدوري في مصر موسم 2022/2023 للمرة الـ 43 في تاريخه برصيد 83 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي بيراميدز الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء نادي الزمالك ثالثًا برصيد 60 نقطة، فيوتشر رابعًا برصيد 58 نقطة.