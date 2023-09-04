بعثة المنتخب السعودي تصل نيوكاسل

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء الأحد إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك استعدادًا لبدء معسكر التوقف الدولي في سبتمبر الجاري استعدادًا لأيام الفيفا.

المنتخب السعودي يعسكر لمدة 12 يومًا

ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي في منصة “إكس” لقطات من وصول بعثة الأخضر إلى إنجلترا معلقًا: “هنا نيوكاسل، طائرة صقورنا الخضر هبطت في مطار نيوكاسل بالسلامة ولله الحمد”.

وسيخوض الأخضر، معسكر إعدادي لمدة 12 يومًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويخوض الأخضر معسكرًا في نيوكاسل، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر، مباراتين وديتين في معسكره، حيث سيواجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم يوم 8 سبتمبر، ثم يلعب مع كوريا الجنوبية، يوم 12 من الشهر ذاته.