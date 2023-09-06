بعد أزمة الـ 700 ألف إسترليني .. سبب انضمام جوردان هندرسون للاتفاق

تحدثت تقارير صحفية مؤخرًا عن أن الإنجليزي جوردان هندرسون نجم ليفربول الإنجليزي السابق انضم لنادي الاتفاق ووافق على الانتقال مقابل نيل 700 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا.

وكان نادي الاتفاق تعاقد مع نجم ليفربول السابق بعد التعاقد مع مواطنه ستيفن جيرارد كمدرب للفريق الكروي الأول.

تعليق هندرسون

رد هندرسون قائلًا لصحيفة The Atheletic البريطانية: ” نيل 700 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا؟، هذه كذبة جعلتني أضحك، بالطبع هذه الأرقام ليست صحيحة”.

وأضاف اللاعب الإنجليزي: ” الصفقة يجب أن تكون مناسبة للجميع، وستيفن جيرارد تحدث معي عن المشروع والنادي ولم يتكلم معي في أي شيء يخص المال”.

وتابع هندرسون: ” ربما في ليفربول لم يريدوا استمراري لأن هناك لاعبين جددًا في نفس مركزي ولهذا اخترت الرحيل عن ليفربول”.

وتحدث نجم ليفربول السابق عن اهتمام نادي الاتحاد بضم المصري محمد صلاح قائلاً: “لم أتحدث مع محمد صلاح بشأن ذلك.. تحدثت معه فقط خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، عندما كان يسألني عما إذا كنت على ما يرام، وعن الحياة هناك بالنسبة لي.. ومثل هذه الأمور”.

وتابع: “من الطبيعي أن يتصل به الجميع، وأن يرسلوا له الرسائل النصية.. لكني لا أعرف حقًا ما الذي يحدث بالضبط، أنا فقط أقرأ ما يقال في وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالعروض المقدمة له”.

واختتم: “سيكون مثيرًا للاهتمام رؤية ما سيحدث، لأن محمد صلاح لاعب ورجل رائع.. ومهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان ذلك في ليفربول أو في الدوري السعودي، وحاليًا أو في المستقبل”.