بعد بكائه .. رونالدو يلتقي بـ الطفل الإيراني ويحقق حلمه

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، حلم الطفل الإيراني الذي تم تداول لقطة له في صباح الأمس وهو يبكي بسبب منعه من رؤية النجم البرتغالي في فندق إقامة نادي النصر في العاصمة الإيرانية طهران.

سبب بكاء الطفل الإيراني

وكان الطفل الإيراني ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي حيث طالب بالسماح له بالدخول للفندق ورؤية النجم البرتغالي.

رد فعل رونالدو والنصر

على الفور لبى نادي النصر، طلب الطفل الإيراني بمقابلة النجم البرتغالي حيث نشر أصفر الرياض عبر حسابه في منصة “إكس” مقطع فيديو للقاء اللاعب البرتغالي بالطفل بعنوان: “كرة القدم ليست مجرد لعبة، هي أكبر من ذلك بكثير، النصر ونجمه رونالدو يجسدان ذلك”.

وعلى الفور ظهر الطفل الإيراني وهو سعيد وقام بتقليد حركة احتفال النجم البرتغالي عند تسجيل الأهداف، مما أثار إعجاب وضحك النجم البرتغالي الذي احتضنه ووقع له على قميص نادي النصر.

ويستعد نادي النصر لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم على ملعب آزادي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلًّا من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.