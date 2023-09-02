بـ900 منتج إعلامي.. “تعليم الرياض” يصدر التقرير الإعلامي التفاعلي لانطلاقة العام الدراسي

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التقرير الالكتروني التفاعلي لبداية العام الدراسي والذي تضمن نحو 900 منتج إعلامي متنوع، يستهدف التوعية والتثقيف والتوجيه، لنشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور.

العودة للدراسة – العالم ينتظرك

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم الرياض، الأستاذ عبدالسلام بن إبراهيم الثميري أن الإدارة تفاعلت بإنتاج المواد الإعلامية ونشرها استجابة للحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة التعليم لبدء العام الدراسي 1445هـ تحت شعار (العودة للدراسة – العالم ينتظرك) والتي تهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد للدراسة نحو بداية جادة ومميزة وتعزيز الدافعية تجاه التعليم في الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وأشار الثميري إلى أن الرسائل الاتصالية الخاصة بالحملة تم تصميمها وإعدادها من قبل متخصصين في الإعلام تستهدف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمجتمع كافة وركزت على أن المسؤولية في التعليم والانضباط مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع أفراداً ومؤسسات.

عدد المنتجات الإعلامية

وضم التقرير عدد المنتجات الإعلامية في حساب الإدارة على منصة (X) حيث وصل إلى 90 منشوراً، فيما بلغ عدد المنشورات من مكاتب التعليم 522 منشوراً، بالإضافة إلى المشاركات المتنوعة في بقية منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة من صحف وقنوات فضائية وحكومية.

وأطلق المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع ، الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445.