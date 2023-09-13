خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية تسلل الجسيمات البلاستيكية إلى كامل أعضاء الجسم رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم بلدية قنا: إتلاف الممشى الجديد وراءه المقاول المنفذ للمشروع عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت إيطاليا تهزم أوكرانيا بصعوبة مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية خسارة إسكتلندا ضد إنجلترا وديًّا
دعت بلدية قنا المتنزهين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرة إلى أن الحال الذي رصده عدد من المواطنين لممشى قنا الجديد والذي أظهر تناثرًا للكراسي المعدة لمرتادي المكان، ليس عبثًا وإنما هو إجراء يقف وراءه المقاول المنفذ؛ حيث إن المشروع لم يتم استلامه بعد.
وأوضحت البلدية، في منشور عبر منصة إكس، أن طريق وممشى وادي قنا لا يزال باستلام مقاول المشروع، ولا يوجد تخريب، بل إن الكراسي جاري تركيبها وتغيير مواقعها، ولم تنتهِ الأعمال بالموقع.
وأهابت البلدية بالمتنزهين الحفاظ على الممتلكات العامة.
ورصد عدد من مرتادي الممشى الكراسي وهي تفترش الأرض بعد أن ركبت، مطالبين بوضع كاميرات لرصد أي مخالفة أو عبث قد يتعرض له المكان.