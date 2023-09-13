بلدية قنا: إتلاف الممشى الجديد وراءه المقاول المنفذ للمشروع

دعت بلدية قنا المتنزهين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرة إلى أن الحال الذي رصده عدد من المواطنين لممشى قنا الجديد والذي أظهر تناثرًا للكراسي المعدة لمرتادي المكان، ليس عبثًا وإنما هو إجراء يقف وراءه المقاول المنفذ؛ حيث إن المشروع لم يتم استلامه بعد.

تحت التنفيذ

وأوضحت البلدية، في منشور عبر منصة إكس، أن طريق وممشى وادي قنا ‏لا يزال باستلام مقاول المشروع، ‏ولا يوجد تخريب، بل إن الكراسي جاري تركيبها وتغيير مواقعها، ولم تنتهِ الأعمال بالموقع.

وأهابت البلدية بالمتنزهين الحفاظ على الممتلكات العامة.

عبث بالكراسي ومحتويات المكان

ورصد عدد من مرتادي الممشى الكراسي وهي تفترش الأرض بعد أن ركبت، مطالبين بوضع كاميرات لرصد أي مخالفة أو عبث قد يتعرض له المكان.