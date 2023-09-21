بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أن روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة، خلال الحرب مع أوكرانيا.
وأردف، في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، وعلى موسكو التوقف عن التهديد النووي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن تحركات الولايات المتحدة والغرب تؤجج الصراعات في العالم، مضيفًا أن أمريكا تتدخل بشؤون الدول لتحقيق مصالحها الخاصة.
وأضاف لافروف أنه لا نية حقيقية لدى الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق: إن الحرب الروسية الأوكرانية تفاقم التوتر الجيوسياسي والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي، وتزيد التهديد النووي وتوجد انقسامات عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب.