بمشاركة ولي العهد.. انتهاء الجلسة الأولى لاجتماعات قمة مجموعة العشرين

السعودية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين منتخب البرتغال يهزم سلوفاكيا في عقر دارها الجماهير: 3 لاعبين وراء خسارة منتخب السعودية ضد كوستاريكا أمطار غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول مواقف إنسانية نبيلة.. دول العالم تترقب آراء واقتراحات ولي العهد بقمة العشرين بشهادة منظمات دولية.. السعودية تُبهر العالم اقتصاديًّا وتصنع المعجزات ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين فيتوريا: محمد صلاح سيلتحق بنا بعد مباراة مصر ضد إثيوبيا
انتهت منذ قليل الجلسة الأولى لاجتماعات مجموعة العشرين التي انطلقت صباح اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل صباح اليوم السبت، إلى جمهورية الهند، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والقيام بزيارة رسمية استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس الوزراء الهندي.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يصل مقر انعقاد قمة #مجموعة_العشرين وفي استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، ويرأس سموه وفد المملكة في القمة.#واس pic.twitter.com/6BpRGHt5N4
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 9, 2023