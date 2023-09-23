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بمناسبة اليوم الوطني.. شركة أبل تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة”

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
بمناسبة اليوم الوطني.. شركة أبل تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة”
المواطن - واس

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سلطت شركة أبل الضوء على لعبة “صبّارة” إحدى تطبيقات خريجات أكاديمية مطوري أبل – طويق بالرياض، بالشراكة بين آبل وأكاديمية طويق التي تأسست بدورها من شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، إذ عمل الفريق على التطبيق في أحدى برامج الأكاديمية، حيث تتوفر اللعبة في متاجر أبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

وتأسس التطبيق على يد فريق من المطورات المتميزات من أكاديمية مطوري أبل – طويق في الرياض وهن: أمنية صامدة، ورند الحسون، وسلمى العريفي، ورزان ربوعي، ونورة المساعد، حيث استلهموا فكرة إنشاء التطبيق بعد لعبهم ألعاب جماعية أثناء استراحة الغداء.

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 تطبيق “صبّارة” واللعب الجماعي

ويستهدف تطبيق “صبّارة” اللعب الجماعي، وذلك عبر فكرة بسيطة وسلسة تتناسب مع مختلف فئات اللاعبين حيث تدور فكرة اللعبة حول التخمين التفاعلي، والسرعة عبر جولات متعددة، مدة كل جولة 60 ثانية، من خلال أقسام متنوعة يُتيحها التطبيق لمستخدميه وهي: الرسوم المتحركة، والأمثال والحكم، ومملكة الحيوانات، والأكلات الشعبية، والعديد من الأقسام الأخرى.

وتتميز اللعبة بسهولة الاستخدام حيث يرفع اللاعب الجهاز للأعلى ويقدم له بقية اللاعبون أدلة حول الكلمة التي تظهر على الشاشة، وكلما زادت عدد الكلمات التي يخمنها، زادت النقاط التي يكسبها.
تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية مطوري أبل – طويق تُعد جزءًا من العديد من المبادرات التي تم إطلاقها للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية السعودية 2030، وتقدم برنامجًا تدريبيًا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS، والتي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.

تعزيز رأس المال البشري

وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أن الأكاديمية تضع ضمن مُستهدفاتها العمل على تخريج العديد من السيدات سنوياً في مجال التقنية، وتعزيز رأس المال البشري بأعلى المستويات من التأهيل، بما يدعم مواصلة جهود الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات الـ 10 القادمة.

وبلغ عدد الراغبات بالالتحاق بأكاديمية مطوري آبل في المملكة مايزيد على 65.000 مُتقدمة خلال فترتي التسجيل للبرنامجين الأول والثاني والثالث ، ينتمين إلى 67 جنسية، وتتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 73 عاماً.

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