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نقل تعليقه عبدالرحمن بن مساعد

بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك
المواطن - فريق التحرير

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علق السفير السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير بندر بن سلطان، على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

ونقل تعليق الأمير بندر عن مقابلة ولي العهد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه بمنصة إكس موضحًا أن الأمير بندر لا يمتلك حسابًا بمنصة إكس.

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نجم سهيل

وقال الأمير بندر بتعليقه الذي شاركه الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “أبو سلمان، كنت نجم سهيل في الهند والآن أنت نجم سهيل في الولايات المتحدة، أسعدت محبيك وأصدقاءك، وأغظت وأتعست كارهيك وأعداءك”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى لقاء مصورًا مع قناة “فوكس نيوز” في مدينة نيوم بمنطقة تبوك تطرق فيه إلى قضايا عدة وهامة مثل التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع إيران وأزمة روسيا وأوكرانيا والسودان وغيرها.

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