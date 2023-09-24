الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك بصعوبة أمام الباطن بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم العروض البحرية والجوية تزين شاطئ الفناتير بالجبيل
علق السفير السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير بندر بن سلطان، على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.
ونقل تعليق الأمير بندر عن مقابلة ولي العهد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه بمنصة إكس موضحًا أن الأمير بندر لا يمتلك حسابًا بمنصة إكس.
وقال الأمير بندر بتعليقه الذي شاركه الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “أبو سلمان، كنت نجم سهيل في الهند والآن أنت نجم سهيل في الولايات المتحدة، أسعدت محبيك وأصدقاءك، وأغظت وأتعست كارهيك وأعداءك”.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى لقاء مصورًا مع قناة “فوكس نيوز” في مدينة نيوم بمنطقة تبوك تطرق فيه إلى قضايا عدة وهامة مثل التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع إيران وأزمة روسيا وأوكرانيا والسودان وغيرها.