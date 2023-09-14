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بنزيما ورومارينيو يقودان هجوم الاتحاد ضد الأخدود

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
بنزيما ورومارينيو يقودان هجوم الاتحاد ضد الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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كشف المديران الفنيان البرتغاليان نونو سانتو وجورجي مندوسا، عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد الأخدود المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة الاتحاد ضد الأخدود

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الأخدود، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.

ويطمح أصحاب الأرض للظهور بشكل مميز في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يسعى العميد لمصالحة جماهيره بعد خسارة الكلاسيكو ضد الهلال، وحصد الثلاث نقاط.

تاوامبا مع الأخدود
لاعبو فريق الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد ضد الأخدود اليوم، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، لويز فيليبي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، نغولو كانتي، صالح العمري، رومارينيو وكريم بنزيما.

الاتحاد ضد الأخدود
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الأخدود في مباراة اليوم، كالتالي؛ باولو فيتور، حمد آل منصور، سعد الربيعي، حسين الزبداني، أندريه بوركا، سولومون كفيركفيليا، لياندر تاوامبا، غودوين، أليكس كولادو، فلورين تاناسي وعيد المولد.

الأخدود ضد الاتحاد
تشكيل الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

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