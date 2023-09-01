بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد بكعب القدم

نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الثاني لنادي الاتحاد بطريقة جميلة، وذلك خلال مباراة الهلال المقامة حاليًّا في دوري روشن.

وسجل النجم الفرنسي الهدف الثاني بكعب القدم بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ 40.