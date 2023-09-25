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بعد الخسارة من أستون فيلا

بوتشيتينو مهدد بالرحيل عن تشيلسي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
بوتشيتينو مهدد بالرحيل عن تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق الكروي الأول؛ وذلك بسبب سوء النتائج.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل البلوز المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات حيث فاز مرة وخسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

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وتقول التقارير: إن ملاك النادي اللندني يفكرون في إقالة المدرب الأرجنتيني بسبب تراجع النتائج، خاصة بعد الخسارة أمس أمام فريق أستون فيلا.

تشيلسي ضد أستون فيلا - 1

وكان اللاعب أولي واتكينز سجل هدف الفوز الوحيد لنادي أستون فيلا في الدقيقة الـ 74 ليزيد من معاناة البلوز في الموسم الحالي.

يذكر أن بوتشيتينو كان تولى تدريب البلوز صيف العام الحالي خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

تشيلسي ضد أستون فيلا - 1

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