بوتشيتينو مهدد بالرحيل عن تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق الكروي الأول؛ وذلك بسبب سوء النتائج.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل البلوز المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات حيث فاز مرة وخسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

وتقول التقارير: إن ملاك النادي اللندني يفكرون في إقالة المدرب الأرجنتيني بسبب تراجع النتائج، خاصة بعد الخسارة أمس أمام فريق أستون فيلا.

وكان اللاعب أولي واتكينز سجل هدف الفوز الوحيد لنادي أستون فيلا في الدقيقة الـ 74 ليزيد من معاناة البلوز في الموسم الحالي.

يذكر أن بوتشيتينو كان تولى تدريب البلوز صيف العام الحالي خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.