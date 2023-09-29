بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري

أكدت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع منذ قليل، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري.

مضمون المرسوم

وبحسب وكالة تاس الروسية، كان بوتين قد وقع بتاريخ 19 فبراير عام 2022، مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

وجاء في المرسوم، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين: دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وجاء هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.