Icon

خسارة الطائي ضد النصر بثنائية Icon لبنان تعتقل طيورًا وحيوانات دخلت بطريقة غير شرعية من سوريا Icon أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024 Icon موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بالميراس في إياب نصف النهائي Icon عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي Icon شروط ومتطلبات التأهيل لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة Icon بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري Icon الفرق الإسعافية تباشر حادًثا مروريًّا بكوبري غاف الجواء Icon لقطات لاندلاع حريق كبير في طرطوس السورية Icon لا أهداف بالشوط الأول لـ مباراة الفيحاء ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الموجودون في قائمة الاحتياط من عام 2022

بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع منذ قليل، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري.

مضمون المرسوم

وبحسب وكالة تاس الروسية، كان بوتين قد وقع بتاريخ 19 فبراير عام 2022، مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

قد يهمّك أيضاً
الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا

الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا

هجوم بالمولوتوف يستهدف سفارة كوبا في واشنطن

هجوم بالمولوتوف يستهدف سفارة كوبا في واشنطن

وجاء في المرسوم، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين: دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وجاء هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم