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في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يُصعب موقفه بالتعادل ضد بالميراس

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
بوكا جونيورز يُصعب موقفه بالتعادل ضد بالميراس
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

تعادل بوكا جونيورز ضد بالميراس

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد بالميراس على ملعب “لا بومبونيرا”، وسيطر الفريق الأرجنتيني على المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

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بوكا جونيورز ضد بالميراس
جانب من المباراة – المصدر @BocaJrsOficial

ولعب حارس مرمى بالميراس، ويفيرتون، وثنائي الدفاع، جوستافو جوميز وموريو سيكييرا، دورًا كبيرًا في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، حيث تألقوا أمام هجمات بوكا جونيورز، وحرموا اللاعبين من ترجمة الفرص لأهداف.

وباتت مهمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيور في التأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس صعبة، حيث إنه سيحل ضيفًا على بالميراس في البرازيل، مساء يوم الخميس المقبل، في إياب الدور نصف النهائي.

بوكا جونيورز ضد بالميراس
جانب من مباراة بوكا جونيورز وبالميراس – المصدر @BocaJrsOficial

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من مواجهة فلومينينزي وإنترناسيونال، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أُقيم، يوم الأربعاء الماضي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بوكا جونيورز ضد بالميراس
جانب من المباراة – المصدر @Palmeiras

كأس العالم للأندية ينتظر الفائز

وتنتظر بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في جدة نهاية العام، الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، من أجل اكتمال عقد المتأهلين، حيث إنها المسابقة القارية الوحيدة التي لم تنته حتى الآن.

ويُشارك في البطولة كل من؛ الاتحاد، الأهلي المصري، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس.

كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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