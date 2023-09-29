خطيب المسجد النبوي: قيادة السعودية النموذج المحتذى في النصرة والدعم الشيخ السديس: واجهوا تحديات العصر بالعناية بالوعي الديني وحافظوا على القيم الفاضلة وعظِّموا المحتوى الوسطي حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري روشن سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب ضبط 7 أشخاص جسدوا مهام رجال الأمن بشكل غير لائق لويس كاسترو يسعى لتجاوز رقم روسو تنبيهان من الأرصاد لأهالي حائل وجازان مباريات الفيحاء والاتحاد لا تعرف التعادل 5 مباريات غدًا في ختام ثامن جولات دوري روشن بوكا جونيورز يُصعب موقفه بالتعادل ضد بالميراس
حسم التعادل السلبي مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد بالميراس على ملعب “لا بومبونيرا”، وسيطر الفريق الأرجنتيني على المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.
ولعب حارس مرمى بالميراس، ويفيرتون، وثنائي الدفاع، جوستافو جوميز وموريو سيكييرا، دورًا كبيرًا في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، حيث تألقوا أمام هجمات بوكا جونيورز، وحرموا اللاعبين من ترجمة الفرص لأهداف.
وباتت مهمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيور في التأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس صعبة، حيث إنه سيحل ضيفًا على بالميراس في البرازيل، مساء يوم الخميس المقبل، في إياب الدور نصف النهائي.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من مواجهة فلومينينزي وإنترناسيونال، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أُقيم، يوم الأربعاء الماضي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وتنتظر بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في جدة نهاية العام، الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، من أجل اكتمال عقد المتأهلين، حيث إنها المسابقة القارية الوحيدة التي لم تنته حتى الآن.
ويُشارك في البطولة كل من؛ الاتحاد، الأهلي المصري، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس.