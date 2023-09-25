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فعاليات عديدة وحضور فئات عمرية مختلفة

بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير
المواطن - فريق التحرير - تصوير: هاشم القرني

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وثقت صحيفة “المواطن” الأجواء الاحتفالية في بوليفارد الرياض بمناسبة اليوم الوطني.

حضور كبير

وشهد بوليفارد الرياض سيتي حضورًا كبيرًا من جانب المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على حضور احتفالات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني.

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ورصدت “المواطن” حضور الفئات العمرية المختلفة وحرصهم على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالمكان والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها.

وفي وقت سابق، كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي نظمتها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي بدأت من الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.

وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة.

تفاصيل الفعاليات

وبدأت الفعاليات من الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروض فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.

وشملت الفعاليات: عروضًا غنائية يوميًّا من 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، والرسم على الوجه يوميًّا من 6 مساءً وحتى 1 صباحًا، ونقش الحنة يوميًّا من 6 مساءً إلى 1 صباحًا، وعروض دي جي يوميًّا من 6 مساءً إلى 12 صباحًا.

وتشهد مناطق المملكة كافة فعاليات وعروضًا متنوعة احتفالًا وابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني الـ 93، اعتزازًا بتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود- طيب الله ثراه-.

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