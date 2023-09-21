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بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي نظمتها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي ستبدأ من اليوم الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.

وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة.

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تفاصيل الفعاليات

وتابع الحساب موضحًا أن الفعاليات تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروض فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.

وشملت الفعاليات: عروضًا غنائية يوميًّا من 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، والرسم على الوجه يوميًّا من 6 مساءً وحتى 1 صباحًا، ونقش الحنة يوميًّا من 6 مساءً إلى 1 صباحًا، وعروض دي جي يوميًّا من 6 مساءً إلى 12 صباحًا.

وتشهد مناطق المملكة كافة فعاليات وعروضًا متنوعة احتفالًا وابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني الـ 93، اعتزازًا بتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود- طيب الله ثراه-.

 

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