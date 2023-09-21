ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة بايرن ميونيخ يعبر مانشستر يونايتد برباعية الداخلية تحتفي باليوم الوطني بعروض عسكرية برية وبحرية
كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي نظمتها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي ستبدأ من اليوم الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.
وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة.
وتابع الحساب موضحًا أن الفعاليات تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروض فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.
وشملت الفعاليات: عروضًا غنائية يوميًّا من 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، والرسم على الوجه يوميًّا من 6 مساءً وحتى 1 صباحًا، ونقش الحنة يوميًّا من 6 مساءً إلى 1 صباحًا، وعروض دي جي يوميًّا من 6 مساءً إلى 12 صباحًا.
وتشهد مناطق المملكة كافة فعاليات وعروضًا متنوعة احتفالًا وابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني الـ 93، اعتزازًا بتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود- طيب الله ثراه-.
احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي 🇸🇦🇸🇦
في بوليفارد سيتي!
انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة.
الفعاليات تبدأ غداً يومياً حتى السبت ٢٣ سبتمبر
في انتظاركم💚✨️
##نحلم_ونحقق #اليوم_الوطني_السعودي_93#بوليفارد_سيتي
Celebrate Saudi… pic.twitter.com/m8MkOS4CDM
— بوليفارد سيتي | BLVD CITY (@BlvdRuhCity) September 20, 2023