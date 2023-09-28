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ما تم تصويره من منازل لا علاقة له بالسيرة النبوية

بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح
المواطن - فريق التحرير

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أكد مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أن ما جرى تداوله في مقطع مرئي عن بيت بنت النبي (ص) “أم كلثوم”، لا علاقة له بالسيرة النبوية، مؤكدًا أن المعلومات المذكورة غير صحيحة.

وقال المركز في بيان توضيحي نشره بحسابه الرسمي على منصة “إكس”: “إشارة إلى المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المنازل القديمة في منطقة قباء إلى أنه بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أم كلثوم) رضى الله عنها، يؤكد المركز أن ما ذُكِر في المقطع المذكور والمعلومات غير صحيح، وأن ما تم تصويره من منازل لا علاقة له بالسيرة النبوية أو بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن”.

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وأشار المركز إلى ضرورة التحري والتدقيق عند نشر المعلومات المتعلقة بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة المنورة، وأن تكون من المصادر الأصلية الموثوقة.

وأوضح أنه أصدر العديد من الكتب والأبحاث العلمية المتعلقة بتاريخ المدينة المنورة ومعالمها ويمكن لمن يرغب الاطلاع على كافة إصدارات المركز والاستفادة منها عبر موقع المركز الرسمي والمستودع الرقمي الخاص به.

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