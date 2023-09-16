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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

بيع تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك بدوري أبطال آسيا مستمر

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
بيع تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك بدوري أبطال آسيا مستمر
المواطن - فريق التحرير

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تستمر عملية بيع تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023\ 2024، بعد يوم من طرحها.

بيع تذاكر مباراة الاتحاد بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أجمد الأوزبكي، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد أجمك الأوزبكي، وجاءت التذاكر بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا الموحدة، 200 ريال الفضية، و400 ريال الذهبية.

تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك بدوري أبطال آسيا
طرح تذاكر المباراة – المصدر @ittihad

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع استمرار عملية بيع التذاكر، وطالبوا مشجعو الاتحاد بالحضور لدعم وتحفيز اللاعبين من المدرجات في بداية مشواره بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد غياب لفترة طويلة، وذلك عقب تتويجه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي
جانب من تتويج الاتحاد بدوري روشن – المصدر @ittihad

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات والخسارة في لقاء وحيد.

الاتحاد اليوم - دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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