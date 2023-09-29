بيع كرتون تمر في مزاد بـ 40 ألف ريال!

انتشر مقطع فيديو متداول لإقامة مزاد علني بأحد أسواق التمر بالمملكة، على كرتون تمر حيث وصل أعلى سعر للمزاد 40 ألف ريال.

وظهر في الفيديو مسؤول المزاد يبدأ السعر بـ 12 ألف ريال، وبدأ الزبائن في رفع السعر بالتدريج حتى وصل المزاد إلى 40 ألف ريال!

وأثار الفيديو تفاعلًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم من هذا المبلغ الصادم، مؤكدين أن ذلك مبالغ فيه كما تساءلوا عن سبب ارتفاع سعر هذا النوع من التمر حتى يصل إلى هذا المبلغ.