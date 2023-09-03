كريستيانو رونالدو يُنافس حمدالله وفيرمينو على جائزة آسيوية السديس يبشر القيادات النسائية الدينية باستراتيجية متجددة لتمكين المرأة بيليتش يمنح لاعبي الفتح راحة 5 أيام مباراة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي جدة تشهد أعلى نسبة رطوبة خلال سبتمبر الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 35.42 نقطة استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر المنتخب السعودي يُغادر إلى نيوكاسل نهاية الصيف في النصف الشمالي من الأرض خلال سبتمبر الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل
منح المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بسبب توقف دوري روشن السعودي لأيام فيفا الدولية.
وأشار نادي الفتح في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد، إلى أن بيليتش منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، يوم 8 سبتمبر الجاري.
وسيتم استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، حيث سيشتمل اليوم الأول من العودة عمليات قياس أوزان للاعبين قبل انطلاقة التدريبات.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإيطالي روبرتو مانشيني قد استدعى المهاجم فراس البريكان؛ لينضم لمعسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية حيث يخوض مباراتين وديتين امام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.
وانضم لوكاس زيلارايان، إلى منتخب أرمينيا بعد أن تم استدعاؤه من قبل الاتحاد الأرميني لكرة القدم، حيث فضل الانضمام إليه بدلًا من الأرجنتين، وخاض مع منتخبها العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات أمم أوروبا.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 5\1، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز السابع.