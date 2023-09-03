بيليتش يمنح لاعبي الفتح راحة 5 أيام

منح المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بسبب توقف دوري روشن السعودي لأيام فيفا الدولية.

بيليتش يمنح اللاعبين راحة

وأشار نادي الفتح في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد، إلى أن بيليتش منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، يوم 8 سبتمبر الجاري.

وسيتم استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، حيث سيشتمل اليوم الأول من العودة عمليات قياس أوزان للاعبين قبل انطلاقة التدريبات.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإيطالي روبرتو مانشيني قد استدعى المهاجم فراس البريكان؛ لينضم لمعسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية حيث يخوض مباراتين وديتين امام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

وانضم لوكاس زيلارايان، إلى منتخب أرمينيا بعد أن تم استدعاؤه من قبل الاتحاد الأرميني لكرة القدم، حيث فضل الانضمام إليه بدلًا من الأرجنتين، وخاض مع منتخبها العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات أمم أوروبا.

الفتح في دوري روشن

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 5\1، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز السابع.