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ضمن منافسات دوري الأبطال

بيلينجهام يقود ريال مدريد ضد يونيون برلين

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
بيلينجهام يقود ريال مدريد ضد يونيون برلين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين التي ستنطلق، بعد قليل.

ريال مدريد ضد يونيون برلين

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد يونيون برلين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، عند الساعة 7:45 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بجانبه كلاً من؛ نابولي الإيطالي، سبورتنج براغا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

الفريق قبل مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

تشكيل ريال مدريد

ويغيب عن صفوف المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم، بسبب الإصابة كل من؛ تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر وداني كارفاخال، بالإضافة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس – المصدر @realmadriden

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كالتالي؛ كيبا أريزابالاغا، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، ناتشو، تشواميني، روديجر، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، رودريجو جويس وخوسيلو.

ريال مدريد ضد يونيون برلين
تشكيل الريال – المصدر @realmadriden

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