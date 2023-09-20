بيلينجهام يقود ريال مدريد ضد يونيون برلين

أعلن المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين التي ستنطلق، بعد قليل.

ريال مدريد ضد يونيون برلين

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد يونيون برلين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، عند الساعة 7:45 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بجانبه كلاً من؛ نابولي الإيطالي، سبورتنج براغا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

تشكيل ريال مدريد

ويغيب عن صفوف المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم، بسبب الإصابة كل من؛ تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر وداني كارفاخال، بالإضافة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كالتالي؛ كيبا أريزابالاغا، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، ناتشو، تشواميني، روديجر، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، رودريجو جويس وخوسيلو.