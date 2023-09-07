بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023

خرج ما يقرب من 10 لاعبين من سباق المرشحين للكرة الذهبية 2023، وذلك بعدما تم الكشف عنها أمس الأربعاء من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

واستُبعد من المرشحين كل من “البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، نيمار لاعب الهلال، تيبو كورتوا نجم ريال مدريد، ساديو ماني لاعب النصر، رياض محرز لاعب الأهلي، فيرجيل فان دايك، فيل فودين، ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، رفائيل لياو لاعب ميلان، سون هيونج مين لاعب توتنهام.

وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.

أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2023

وشملت القائمة أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2023 وهم : “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

وفي سياق آخر، يتنافس النجم رونالدو مع 7 لاعبين على نيل جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا وهم: “عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، أنس العوضات لاعب الوحدات الأردني، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.

وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.

وسينتهي التصويت على جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا اليوم الخميس.

يذكر أن الفرنسي بنزيما كان فاز بالكرة الذهبية 2022.