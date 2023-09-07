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الجائزة يعلن عنها يوم 30 أكتوبر المقبل

بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023
المواطن - محمد سمعه

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خرج ما يقرب من 10 لاعبين من سباق المرشحين للكرة الذهبية 2023، وذلك بعدما تم الكشف عنها أمس الأربعاء من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

واستُبعد من المرشحين كل من “البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، نيمار لاعب الهلال، تيبو كورتوا نجم ريال مدريد، ساديو ماني لاعب النصر، رياض محرز لاعب الأهلي، فيرجيل فان دايك، فيل فودين، ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، رفائيل لياو لاعب ميلان، سون هيونج مين لاعب توتنهام.

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وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.

أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2023

وشملت القائمة أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2023 وهم : “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

رياض محرز - الأهلي والطائي
محرز

وفي سياق آخر، يتنافس النجم رونالدو مع 7 لاعبين على نيل جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا وهم: “عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، أنس العوضات لاعب الوحدات الأردني، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.

وسينتهي التصويت على جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا اليوم الخميس.

يذكر أن الفرنسي بنزيما كان فاز بالكرة الذهبية 2022.

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