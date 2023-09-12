الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي تأثر مرتفعات وسهول عسير وجازان بسحب ركامية وأمطار غزيرة السجن 5 سنوات عقوبة التحرش في مكان العمل أو الدراسة العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة
كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، تأثر المرتفعات والسهول الساحلية من منطقتي عسير وجازان بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.
وأكد مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس”، استمرار هطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد والرياح الهابطة شديدة السرعة، مع خطر الصواعق والسيول.
ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة ارشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات الجوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.