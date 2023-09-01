تأثير الدعم المالي على باقات سكني

أوضح برنامج الدعم السكني تأثير الدعم المالي على باقات الدعم المقدمة من سكني، وذلك ردًّا على استفسارات أحد المتابعين بشأن تأثير القرض على دعم البرنامج.

وقالت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: إنه لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا.

5 دفعات

وفي وقت سابق، أوضح برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، أن مبلغ الدعم السكني يصرف للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.