تأثير تطبيقات التوصيل على حساب المواطن الصحة تطلق حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة السعودية تشارك في اجتماع رباعي بنيويورك بشأن السودان الحج والعمرة تعلن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية انطلاقة قوية لمشاريع برنامج الرياض الخضراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق قصة سجين.. نهاية المخدرات طريق مسدود: سجن أو مستشفى
تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسارات أحد المستفيدين بشأن تأثير الاشتراك في تطبيقات التوصيل على دعم البرنامج.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شمول المتقدم بالدعم .
ونوهت إلى إمكانية معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.