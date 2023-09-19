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يجب الإفصاح عن أي دخل إضافي

تأثير تطبيقات التوصيل على حساب المواطن

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
تأثير تطبيقات التوصيل على حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسارات أحد المستفيدين بشأن تأثير الاشتراك في تطبيقات التوصيل على دعم البرنامج.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شمول المتقدم بالدعم .

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ونوهت إلى إمكانية معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية.

دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.

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