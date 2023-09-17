تأثير زيادة الراتب على دعم حساب المواطن

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أوضح برنامج حساب المواطن، تأثير زيادة الراتب على الدعم المقدم من البرنامج، وذلك ردًا على استفسارات أحد المستفيدين بشأن تأثير زيادة راتبه على الدعم.
وذكرت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، فعليه التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة مدى استحقاقه للدعم.
ولفتت إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.