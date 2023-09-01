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يؤثر وجود 3 من العمالة أو أكثر للأسرة

تأثير عدد العمالة المنزلية على استحقاق معاش الضمان

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
تأثير عدد العمالة المنزلية على استحقاق معاش الضمان
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن وجود 3 من العمالة المنزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها بمنصة “إكس” ردًّا على استفسارات أحد المتابعين: “يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية”.

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حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

وفي وقت سابق، حددت الموارد البشرية حالات تستوجب معها وقف معاش الضمان الاجتماعي وهي:

ـ وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.

ـ في حالة رفض المتقدم للحصول على الدعم زيارة الباحث الميداني.

ـ في حالة التأكد أن المستفيد لا يبحث عن العمل وغير متقدم في منصات التوظيف المعتمدة.

ـ يتم إيقاف المعاش في حالة عدم الالتزام بالخطة الخاصة بالتأهل.

ـ عند الإقامة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.

ـ يتم إيقاف المعاش على الفور عند وفاة المستفيد.

ـ عند تنازل المستفيد عن معاشه ليذهب إلى مستحق آخر.

ـ عند التأخير عن تحديث بيانات المستفيدين الشخصية المنصوص عليها في المادة الثانية.

ـ عند الإخلال بأي من شروط الاستحقاق التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية.

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