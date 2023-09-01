تشكيل مباراة الاتحاد والهلال تحذير من التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية تأثير عدد العمالة المنزلية على استحقاق معاش الضمان إعادة إنتاج رائحة عطر عمرها 3500 سنة مروج الإمفيتامين في صبيا بقبضة الأمن مصير حسان تمبكتي من المشاركة أمام الاتحاد رسائل نادرة للملك عبدالعزيز تعمق محبته لوالده وأخواته مهمات واختصاصات مجلس الاستثمار وفاة مصري مختنقًا جراء سقوط 3 أسنان بقصبته الهوائية حفرة قطرها 10 أمتار على القمر وناسا تكشف السر
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن وجود 3 من العمالة المنزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
وقالت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها بمنصة “إكس” ردًّا على استفسارات أحد المتابعين: “يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية”.
وفي وقت سابق، حددت الموارد البشرية حالات تستوجب معها وقف معاش الضمان الاجتماعي وهي:
ـ وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.
ـ في حالة رفض المتقدم للحصول على الدعم زيارة الباحث الميداني.
ـ في حالة التأكد أن المستفيد لا يبحث عن العمل وغير متقدم في منصات التوظيف المعتمدة.
ـ يتم إيقاف المعاش في حالة عدم الالتزام بالخطة الخاصة بالتأهل.
ـ عند الإقامة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.
ـ يتم إيقاف المعاش على الفور عند وفاة المستفيد.
ـ عند تنازل المستفيد عن معاشه ليذهب إلى مستحق آخر.
ـ عند التأخير عن تحديث بيانات المستفيدين الشخصية المنصوص عليها في المادة الثانية.
ـ عند الإخلال بأي من شروط الاستحقاق التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية.