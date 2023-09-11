Icon

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب  Icon زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات Icon الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر Icon الناجون من زلزال المغرب: شعرنا وكأننا نتعرض للقصف Icon السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات Icon اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة في مودة Icon لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته Icon هاتف هواوي الجديد يشكل صدمة لدى بايدن وإدارته Icon تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول Icon القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتقليل الازدحام المروري

تأجيل صيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد في الشرقية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
تأجيل صيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة منطقة الشرقية، تأجيل صيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد (الدمام – الظهران)، لحين التأكد من انسيابية الحركة المرورية.

الحركة المرورية

وقالت أمانة الشرقية في منشور عبر منصة إكس: حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، ولحين التأكد من انسيابية الحركة المرورية بالطرق التي تشهد أعمال صيانة لجهات خدمية أخرى، وتقليلًا من الازدحامات المرورية، تعلن أمانة المنطقة الشرقية تأجيل العمل بصيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد (الدمام- الظهران).

قد يهمّك أيضاً
هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية

هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية

زحام شديد في صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج

زحام شديد في صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج

ونوهت الأمانة بأنه سيتم إعلان الموعد في وقتٍ لاحق.

صيانة 4 جسور

وقبل ساعات كانت أمانة المنطقة الشرقية قد أعلنت عن البدء بأعمال صيانة 4 جسور بطريق الأمير محمد بن فهد وصيانة فواصل التمدد ووسائل السلامة المرورية بها؛ لرفع مستوى كفاءة الطريق، حيث ستكون الأعمال على أربع مراحل بإغلاق جزئي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

السعودية اليوم
حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
الملك سلمان

الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من...

الملك سلمان
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات
وظائف

وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

وظائف
الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

السعودية اليوم
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
أخبار رئيسية

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

أخبار رئيسية
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة