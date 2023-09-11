تأجيل صيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد في الشرقية

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أعلنت أمانة منطقة الشرقية، تأجيل صيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد (الدمام – الظهران)، لحين التأكد من انسيابية الحركة المرورية.
وقالت أمانة الشرقية في منشور عبر منصة إكس: حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، ولحين التأكد من انسيابية الحركة المرورية بالطرق التي تشهد أعمال صيانة لجهات خدمية أخرى، وتقليلًا من الازدحامات المرورية، تعلن أمانة المنطقة الشرقية تأجيل العمل بصيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد (الدمام- الظهران).
ونوهت الأمانة بأنه سيتم إعلان الموعد في وقتٍ لاحق.
وقبل ساعات كانت أمانة المنطقة الشرقية قد أعلنت عن البدء بأعمال صيانة 4 جسور بطريق الأمير محمد بن فهد وصيانة فواصل التمدد ووسائل السلامة المرورية بها؛ لرفع مستوى كفاءة الطريق، حيث ستكون الأعمال على أربع مراحل بإغلاق جزئي.