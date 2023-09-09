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كان من المقرر إقامتها اليوم في الجولة السابعة

تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا بسبب الزلزال

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا بسبب الزلزال
المواطن - محمد سمعه

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا التي كان من المقرر إقامتها اليوم، وذلك بسبب الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية في الساعات القليلة الماضية.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: ” على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي”.

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منتخب المغرب يضمن تأهله لـ كأس أمم إفريقيا 

جدير بالذكر أن منتخب أسود الأطلس كان ضمن تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا حيث حصد 6 نقاط من أصل 3 مباريات بعد فوزين على جنوب إفريقيا وليبيريا ثم الخسارة في الجولة الثالثة من منتخب جنوب إفريقيا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وكانت تقارير ذكرت أن قوة الهزة الأرضية بلغت قوتها 6 درجات بمقياس ريختر.

ويتواجد منتخب أسود الأطلس في المركز الثاني في المجموعة الـ11 برصيد 6 نقاط.

جدير بالذكر أن الفريق المغربي كان تألق وحصد المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، كما سبق لـ منتخب المغرب الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة.

 

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