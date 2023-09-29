تأخر الرحلات الجوية وتوقف القطارات وإعلان الطوارئ بسبب الأمطار بنيويورك

تسببت الأمطار الغزيرة في تأخير رحلات جوية محلية ودولية، فضلاً عن توقف حركة القطارات، وإعلان حالة الطوارئ في نيويورك.

ارتفاع منسوب المياه

وبحسب وسائل الإعلام، تسببت الأمطار التي بدأت في الهطول ليل الخميس شمال شرقي الولايات المتحدة، في ارتفاع منسوب المياه بمحطات قطار نيويورك مما أدى إلى توقف العمل فيها.

كما تأخرت مواعيد رحلات محلية ودولية، وتأجل إقلاع بعض الطائرات بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات بشأن سلامة النقل.

وأبانت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات.

كما غمرت المياه جزئيًا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين.

في بروكلين ومانهاتن

وقالت الشركة المشغلة عبر منصة إكس: نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن.

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة “إيه” مغلقة حاليًا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية.

وتأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار “إيدا” في مقتل 13 شخصًا في سبتمبر 2021 وعشرات آخرين في المنطقة، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.