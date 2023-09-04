تأسيس المنظمة العالمية للمياه يعكس الجهود السعودية المميزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأن إعلان المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تعكس الجهود المميزة للمملكة العربية السعودية.

المنظمة العالمية للمياه

وجاء ذلك عقب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.

دور المملكة الكبير

وقال الأمين أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً لدور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية، مشيداً معاليه بالجهود السابقة للمملكة في التنسيق لمواجهة المشاكل الناتجة عن التغيير المناخي ومنها التأثير على الموارد المائية.

معالجة تحديات المياه

وذكر الأمين العام أن إعلان تأسيس المنظمة العالمية للمياه، ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية، من خلال أهداف إنشاءها وتمحورها في تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.