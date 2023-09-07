تأييد قرار حظر ارتداء العباءة بالمدارس الفرنسية

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أعلن مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس، تأييد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا، كما يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
بدورها، رفعت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM) طلبًا عاجلاً إلى مجلس الدولة، للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
ومن جهته، حذر “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز”، مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.