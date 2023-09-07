تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه

أقدم تاجر ممنوعات على أغبى فعل يمكن تصوره؛ ما أدى إلى إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيه التهم إليه.

اعتقال تاجر مخدرات

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الشرطة في وادي التايمز، اعتقلت تاجر ممنوعات، بعدما اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخزونه من المخدرات.

وأردفت أن جيمس بومونت اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصًا ما دخل منزله وسرق الممنوعات، التي كان يخبئها في داخله.

ولفتت إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالممنوعات المسروقة؛ ما أدى إلى اعتقاله في الحال.

ممنوعات من الفئة الأولى

وعثرت الشرطة في داخل منزله على ممنوعات من الفئة الأولى، ومن ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار إل إس دي، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية.

وفي أثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الاثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة الممنوعات بقصد توزيعها.

وذكر محاميه أن جيمس يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية.

وأضاف أحد المعلقين على هذه الواقعة: هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق.