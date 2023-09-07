شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض مكاسب لـ الدولار مع ارتفاع أسعار النفط إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن توجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجاري طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا
أقدم تاجر ممنوعات على أغبى فعل يمكن تصوره؛ ما أدى إلى إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيه التهم إليه.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الشرطة في وادي التايمز، اعتقلت تاجر ممنوعات، بعدما اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخزونه من المخدرات.
وأردفت أن جيمس بومونت اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصًا ما دخل منزله وسرق الممنوعات، التي كان يخبئها في داخله.
ولفتت إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالممنوعات المسروقة؛ ما أدى إلى اعتقاله في الحال.
وعثرت الشرطة في داخل منزله على ممنوعات من الفئة الأولى، ومن ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار إل إس دي، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية.
وفي أثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الاثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة الممنوعات بقصد توزيعها.
وذكر محاميه أن جيمس يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية.
وأضاف أحد المعلقين على هذه الواقعة: هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق.