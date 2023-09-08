تاريخ مواجهات السعودية ضد كوستاريكا

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد كوستاريكا الودية، والتي ستشهد أول ظهور للأخضر تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.
وتلعب السعودية ضد كوستاريكا عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “سانت جيمس بارك”، حيث يخوض الأخضر معسكرًا في نيوكاسل، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل كأس آسيا 2023.
وتُعد مباراة السعودية ضد كوستاريكا اليوم هي الخامسة بينهما، حيث تقابلا في الخبر وديًا مرتين عام 1993، خسر الأخضر المواجهة الأولى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحسم الودية الثانية لصالحه بنتيجة 3\2.
وخسر منتخب السعودية ضد كوستاريكا بنتيجة 3\1 في المباراة الودية التي أُقيمت في الرياض عام 1994، وتقابلا وديًا مجددًا في أمريكا عام 1999، وخسر الأخضر بهدف دون رد.
وضمت قائمة مانشيني، لمعسكر الأخضر في نيوكاسل 26 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي وعلي البليهي.
كما يتواجد سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.