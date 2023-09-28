تاليسكا متخصص أهداف من خارج منطقة الجزاء

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليتصدر قائمة مميزة في الدوري السعودي للمحترفين.
ويُعد تاليسكا أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري السعودي للمحترفين، منذ أول مشاركة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أغسطس عام 2021.
وخاض تاليسكا 54 مباراة مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 49 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 43 مرة، بينهم 10 أهداف من خارج منطقة الجزاء، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.
كما واصل تاليسكا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 3 مباريات، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع فرصتين.
على الجاني الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الطائي، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.