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ضمن منافسات دوري المحترفين

تاليسكا متخصص أهداف من خارج منطقة الجزاء

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
تاليسكا متخصص أهداف من خارج منطقة الجزاء
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليتصدر قائمة مميزة في الدوري السعودي للمحترفين.

تاليسكا يتصدر قائمة مميزة

ويُعد تاليسكا أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري السعودي للمحترفين، منذ أول مشاركة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أغسطس عام 2021.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وخاض تاليسكا 54 مباراة مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 49 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 43 مرة، بينهم 10 أهداف من خارج منطقة الجزاء، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.

كما واصل تاليسكا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 3 مباريات، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع فرصتين.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الطائي

على الجاني الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الطائي، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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