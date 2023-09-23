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بعد تألقه في مباراة النصر والأهلي

تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأهلي، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بدوري روشن السعودي.

تاليسكا يسجل الثنائية رقم 10

ونجح تاليسكا في تسجيل هدفين خلال مباراة النصر ضد الأهلي، ليُساهم في تحقيق العالمي لفوز مثير بنتيجة 4\3 على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

وتُعد هذه الثنائية هي العاشرة التي يسجلها تاليسكا في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وسجل النجم البرازيلي، ثنائية في شباك 8 فرق بدوري روشن السعودي، وهم؛ أبها، الشباب، الحزم، الفيحاء، العدالة والفتح، بالإضافة إلى فريقي الأهلي والطائي، الذي نجح في تسجيل ثنائية أمامهم مرتين.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

كما واصل تاليسكا عادته بالتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباريات الأهلي، حيث خاض أمامه 3 مواجهات، ونجح في هز شباكه 5 مرات، بجانب تقديمه لتمريرة حاسمة.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر يتقدم للمركز الخامس

على الجانب الآخر، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة مرتين، وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر.

النصر
لاعبو فريق النصر – المصدر @AlNassrFC

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