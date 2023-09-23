تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن

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خطف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأهلي، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بدوري روشن السعودي.
ونجح تاليسكا في تسجيل هدفين خلال مباراة النصر ضد الأهلي، ليُساهم في تحقيق العالمي لفوز مثير بنتيجة 4\3 على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.
وتُعد هذه الثنائية هي العاشرة التي يسجلها تاليسكا في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.
وسجل النجم البرازيلي، ثنائية في شباك 8 فرق بدوري روشن السعودي، وهم؛ أبها، الشباب، الحزم، الفيحاء، العدالة والفتح، بالإضافة إلى فريقي الأهلي والطائي، الذي نجح في تسجيل ثنائية أمامهم مرتين.
كما واصل تاليسكا عادته بالتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباريات الأهلي، حيث خاض أمامه 3 مواجهات، ونجح في هز شباكه 5 مرات، بجانب تقديمه لتمريرة حاسمة.
على الجانب الآخر، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة مرتين، وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر.