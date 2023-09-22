تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر

عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السابعة من دوري روشن.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17، علمًا بأن البرتغالي رونالدو هو من أحرز الهدف الأول للعالمي.