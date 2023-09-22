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من ضربة رأسية

تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر
المواطن - فريق التحرير

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عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السابعة من دوري روشن.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17، علمًا بأن البرتغالي رونالدو هو من أحرز الهدف الأول للعالمي.

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