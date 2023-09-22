تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السابعة من دوري روشن.
وسجل النجم البرازيلي الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17، علمًا بأن البرتغالي رونالدو هو من أحرز الهدف الأول للعالمي.
هدددددف!⚽
تاليسكا.. وهدف نصراوي ثاني في الكلاسيكو🔥⚽
النصر 2 × 0 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/EpRZA4EfL8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023