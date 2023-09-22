تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
عزز النجم البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيله الهدف الثالث في شباك الأهلي من تصويبة جميلة.
وتلقى النجم البرازيلي تمريرة أكثر من رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ليسددها على يمين الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
هدددددف!⚽
هدف نصراوي ثالث⚽
مستحيل يا تاليسكا🔥🚀
النصر 3 × 1 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/Ww9wrU3xMC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023