تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث

عزز النجم البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيله الهدف الثالث في شباك الأهلي من تصويبة جميلة.

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة أكثر من رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ليسددها على يمين الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.