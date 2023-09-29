ضبط 4 مواطنين تشاجروا في مكان عام بتبوك تاليسكا يقود النصر للتفوق على الطائي بالشوط الأول الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروريًّا في وقت قياسي بحي المصانع تركي آل الشيخ: حدث تاريخي لأول مرة في kingdom Arena انطلاق النسخة 12 لبطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الثلاثاء الانفراد بالصدارة أمنية سانتو بـ مباراة الاتحاد والفيحاء السعودية تدين الهجمات الإرهابية في باكستان 286 مهنة ثقافية تنتعش.. مخرجو السعودية وشعراؤها ونُقادها على موعد مع الازدهار الحقيل يتذكر شقيقته الراحلة بحفل تخرج ابنها إحباط تهريب 193 كجم من القات والشبو
أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.
وسجل النجم البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 33.
هدددددف!⚽
تاليسكا يفتتح أول أهداف النصر⚽️
النصر 1 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/96kKbZJiXt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023