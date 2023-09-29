تاليسكا يقود النصر للتفوق على الطائي بالشوط الأول

أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

وسجل النجم البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 33.