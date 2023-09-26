“تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال

أعلنت شركة تام التنموية عن ترسية مشروع تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة.

قيمة العقد بالتفصيل

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن قيمة تبلغ نحو 14.8 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ترسية العقد رسمياً

وأشارت شركة تام التنموية إلى أنه تمت ترسية العقد رسميًا من قبل الهيئة يوم أمس الاثنين.