“تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال

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أعلنت شركة تام التنموية عن ترسية مشروع تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن قيمة تبلغ نحو 14.8 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت شركة تام التنموية إلى أنه تمت ترسية العقد رسميًا من قبل الهيئة يوم أمس الاثنين.