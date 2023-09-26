Icon

احتساب نسبة التذبذب لسهم “الجزيرة تكافل تعاوني” بسعر 16.08 ريال Icon توظيف 10 آلاف سعودي بقطاع الصيدلة Icon شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن Icon الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وجازان والشرقية Icon “تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال Icon إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة Icon أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ Icon ارتفاع أرباح “دار المركبة” إلى 3.2 مليون ريال بنسبة 11.2% Icon رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر Icon 5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية

“تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
“تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة تام التنموية عن ترسية مشروع تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة.

قيمة العقد بالتفصيل

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن قيمة تبلغ نحو 14.8 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

ترسية العقد رسمياً

وأشارت شركة تام التنموية إلى أنه تمت ترسية العقد رسميًا من قبل الهيئة يوم أمس الاثنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة...

الرياضة
كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية
الرياضة

كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي...

الرياضة
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية
السعودية اليوم

لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات...

السعودية اليوم
العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى
السعودية اليوم

العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى

السعودية اليوم
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند ورئيس وزرائها
محمد بن سلمان

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند...

محمد بن سلمان
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

وظائف
“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%
السوق

“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%

السوق